Более 300 детей, перенесших операции на сердце, приняли участие в "Пробеге под каштанами"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собранные в рамках проекта средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

С врожденными пороками сердца ежегодно рождается почти 10 тысяч детей, 40% из них получают квалифицированную помощь хирургов, а 6 тысяч детей - все еще нуждаются в операциях.

Кроме того, в забеге приняли участие профессиональные спортсмены, люди с инвалидностью и тысячи простых граждан, которые объединились с одной целью - спасти жизнь детям, подчеркивается в сообщении.