Более 300 детей, перенесших операции на сердце, приняли участие в "Пробеге под каштанами"
10:30, 02 июня 2015Новости регионов
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В международный день защиты детей в Киеве состоялась 23-й спортивно-благотворительная акция «Пробег под каштанами 2015», в рамках которой состоялся забег с Михайловской на Софийскую площадь более 300 детей, перенесших операции на сердце.
Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, собранные в рамках проекта средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.
С врожденными пороками сердца ежегодно рождается почти 10 тысяч детей, 40% из них получают квалифицированную помощь хирургов, а 6 тысяч детей - все еще нуждаются в операциях.
Кроме того, в забеге приняли участие профессиональные спортсмены, люди с инвалидностью и тысячи простых граждан, которые объединились с одной целью - спасти жизнь детям, подчеркивается в сообщении.
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