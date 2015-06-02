В Киевской области состоялся фестиваль творчества для детей с особыми потребностями

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, уже не первый год данное мероприятие проходит с целью создания благоприятных условий для полноценной жизнедеятельности детей с особыми потребностями, комплексного удовлетворения их потребностей в воспитании, обучении, в общении с ровесниками, творческого роста.

Во время фестиваля министр презентовала всем участникам собственную детскую книжку «Маленький Мук», которую написала в 2012 году по мотивам сказки Гауфа.

Все желающие смогли зачитать как собственные произведения, так и продекламировать стихи известных украинских поэтов.

«В каждом из нас живет маленький талантливый творец. Кто-то вышивает и рисует, пишет стихи или поет песни. Я очень горжусь теми людьми, которые умеют найти эти таланты в себе»,- отметила министр, подчеркивается в сообщении.