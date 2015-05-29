В Сумской области пчелиный рой закусал мужчину до смерти
15:32, 29 мая 2015Новости регионов
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В Липоводолинском районе Сумской области 38-летний мужчина умер после многочисленных укусов пчел.
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, несчастный случай произошел 27 мая в селе Семеновка.
Насекомые закусали мужчину до смерти, когда тот пытался снять рой на пасеке, отмечает ССО УМВД.
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