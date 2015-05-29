В Сумской области пчелиный рой закусал мужчину до смерти

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, несчастный случай произошел 27 мая в селе Семеновка.

Насекомые закусали мужчину до смерти, когда тот пытался снять рой на пасеке, отмечает ССО УМВД.