В Житомирской области фирма поставляла в больницы некачественный медицинский кислород

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность киевской коммерческой структуры, которая поставляла в лечебные учреждения медицинский кислород сомнительного качества и происхождения.

Как сообщает пресс-группа управления СБУ в Житомирской области, столичная фирма выиграла тендер на поставку пяти больницам области, две из которых – детские, лекарственного средства, которое используется в ходе реанимационных мероприятий и оперативного вмешательства. В соответствии с соглашением у структуры был приобретен кислород на полмиллиона гривен бюджетных средств.

Однако сотрудники СБУ установили, что мощности предприятия-производителя лекарственного средства расположены на территории, временно оккупированной террористами так называемой «ДНР» в городе Енакиево Донецкой области.

Предоставленные фирмой сертификаты на кислород тоже оказались сомнительными, поскольку не могут гарантировать его качество и свидетельствовать о настоящем производителе, ведь лаборатория, которая выдала эти документы и где должна исследоваться каждая партия кислорода для больниц, находится в подконтрольной боевикам Горловке, а срок ее лицензии истек еще осенью прошлого года.

По материалам Службы безопасности Украины следователями УМВД в Житомирской области на этой неделе начато уголовное производство по ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.