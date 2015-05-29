В Черкасской области объявлено штормовое предупреждение
10:10, 29 мая 2015Новости регионов
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Ожидается неустойчивый характер погоды: кратковременные грозовые дожди со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах – град
Кратковременные грозовые дожди со шквалистым усилением ветра / Фото: УНИАН
В Черкассах и Черкасской области Служба автомобильных дорог области объявила штормовое предупреждение на 29 мая.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Черкасской области, сегодня по территории области и в областном центре ожидается неустойчивый характер погоды: кратковременные грозовые дожди со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах – град.
В управлении УГСЧС в Черкасской области призывают при штормовом ветре находиться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов. Также спасатели советуют не оставлять автотранспорт в опасных местах.
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