Гуманитарный штаб Ахметова обеспечит инсулинозависимых детей из зоны АТО тест-полосками

Накануне Международного дня защиты детей Гуманитарный штаб Рината Ахметова объявил о реализации проекта «Обеспечение инсулинозависимых детей зоны АТО тест-полосками», который запускается с 1 июня, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В рамках этого проекта 170 детей, проживающих на неподконтрольной Украине территории, будут обеспечены тест-полосками на 3 месяца вперед. Об этом сегодня во время пресс-конференции в информационном агентстве «Українські новини» рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Людям, у которых диагностирован сахарный диабет, необходимо несколько раз в день проверять уровень глюкозы, обычно эту проверку осуществляют самостоятельно. Многие справляются с данной задачей, купив глюкометр, для работы с которым нужны тест-полоски. «Тест-полоски для инсулинозависимых людей можно купить в любой аптеке, но только не там, где экономическая блокада и идут боевые действия. Ранее штаб Ахметова обеспечил жизненно важным препаратом порядка 150 детей из зоны АТО на 3 месяца вперед. Проект по обеспечению детей тест-полосками возник не случайно. Родители, чьи дети получили бесплатно инсулин от штаба, обратились к Ринату Ахметову с просьбой рассмотреть возможность приобрести тест-полоски, которые являются неотъемлемой частью ежедневного контроля состояния больного сахарным диабетом. К сожалению, сегодня стоимость тест-полосок значительно выросла, родители, проживающие в зоне АТО, не в состоянии покупать их регулярно для своих детей. Более того, эти тест-полоски стали дефицитом, их попросту нет в продаже на территориях, неподконтрольных Украине. Помощь тест-полосками от Гуманитарного штаба является уникальной, поскольку другие организации ее не оказывают и не оказывали. Поэтому, по поручению Рината Ахметова, штаб обеспечит детей Донбасса, оставшихся в зоне АТО, этими жизненно важными товарами медицинского назначения», – рассказала Римма Филь.

Римма Филь напомнила, что проект «Доступность инсулина детям зоны АТО» был начал в марте текущего года. «Изначально предполагалась выдача инсулина только детям уязвимых категорий. А с марта возникли большие сложности с доставкой инсулина. И, как известно, из-за отсутствия пропуска у людей нет возможности выехать из зоны АТО в города подконтрольные Украине, чтобы купить необходимые лекарства. На Горячую линию штаба стали поступать просьбы от родителей остальных детей с просьбами о помощи. В итоге было принято решение обеспечивать инсулином на неподконтрольной Украине территории всех детей Донбасса, чьи родители обращаются к Ринату Ахметову за помощью», – констатировала она.