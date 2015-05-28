В столице стартует проект по ранней диагностики онкозаболеваний

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на и.о. главы Департамента здравоохранения Аллу Арешкович.

По ее словам, «врачи, депутаты разных уровней, представители общественных организаций и госслужащие, профильные медицинские государственные и частные учреждения объединили свои усилия ради благородной цели - реализации социального проекта по профилактике и раннему выявлению рака».

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В течение июня-июля ряд диагностических и просветительских мероприятий пройдет в лечебных учреждениях и в выездном формате - на многих предприятиях столицы.

«Так, организаторы планируют провести более 20 мероприятий в районных амбулаторно-диагностических учреждениях и на предприятиях города Киева, на клинических базах членов Ассоциации частной медицины Украины. Тысячи людей смогут пройти бесплатное обследование. В частности: профилактические осмотры онкологов, УЗИ-диагностику щитовидной и молочной желез, онкотест на рак простаты, маммографию и другие обследования», - отметила Арешкович.

«Уверена, что проект, к реализации которого присоединились ведущие специалисты в области онкологии, не только спасет сотни жизней, но и станет примером эффективного государственно-частного партнерства для улучшения здоровья украинской нации», - отметила она.