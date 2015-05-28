«Пробег под каштанами» в Киеве соберет средства для Центра детской кардиологии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Анны Старостенко, средства от пробега пойдут на приобретение оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

По словам Старостенко, маршрут нынешнего пробега останется неизменным: Михайловская площадь – Владимирский переулок – Софийская площадь – улица Владимирская – улица Льва Толстого – площадь Льва Толстого – разворот на улице Большая Васильковская – площадь Льва Толстого - улица Льва Толстого – улица Владимирская – Софийская площадь – Владимирский переулок – Михайловская площадь.

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Общая длина дистанции - 4700 м, стартовый взнос - 100 грн.

В рамках благотворительной акции в центре столицы состоится сразу 5 пробегов для участников разных возрастных категорий: «Пробег в ходунках», пробег для детей, для спортсменов, «Пробег мужественных» (для спортсменов в инвалидных колясках) и пробег благотворителей.

Регистрация участников «Пробега под каштанами» осуществляется на месте старта (Михайловская площадь) с 8.00 до 9.59 или по ссылке https://athletic-events.com/events/113. Начало пробега – в 10.00.

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