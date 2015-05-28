В Харькове вырос уровень заболеваемости коклюшем среди детей – СЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об на заседании комиссии по социальной защите и здравоохранению заявила главный государственный санитарный врач города Харькова Ирина Зубкова.

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По ее словам, в Харькове с начала 2015 года зафиксировано 60 случаев заболеваемости коклюшем (за такой же период прошлого года зафиксировано 24 случая), что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Болеют коклюшем в основном дети и молодые люди до 18 лет, больше всего поражаются этой инфекцией дети первого года жизни (30% заболевших) и дети первых двух лет жизни (23,3%). Кроме того, 5% заболевших - это дошкольники, 33,3% - школьники и 3,3% - это дети, которые воспитываются в школах-интернатах.

Зубкова отметила, что, по данным эпидрасследования, 65% больных вообще не были привиты, остальные либо прошли неполный курс прививок, или имеют нарушения в календаре прививок.

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Также она сообщила, что в текущем году отмечен рост уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями, который в 2015 году по сравнению с прошлым годом увеличился на 1,2%. По ее словам, кишечными инфекциями в основном поражаются дети (80% всех больных). 60,1% из них - это дети первых двух лет жизни (39,3% - дети от года до двух лет, 20,8% - дети до одного года), 19,2% составляют дети в возрасте от трех до четырех лет.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями вырос по всей Украине. В Харькове 88,6% родителей больных детей связывают случившееся с некачественными продуктами питания, приготовленными в домашних условиях и приобретенных на рынках и в торговой сети города.