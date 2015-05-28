В больницах Харькове на учет поставлены более 7,5 тысяч детей-переселенцев из Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом во время заседания комиссии по социальной защите и здравоохранению сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, среди этих детей - 657 детей в возрасте до одного года, 1339 - от одного года до трех, 1654 дошкольника и 3713 школьников. Из них 380 детей воспитываются в многодетных семьях, 111 - это дети-инвалиды.

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Сороколат подчеркнул, что всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, если нужно, детям предоставляется стационарное или санаторное лечение.

Как сообщал УНИАН, по неофициальным данным, в Харьковской области находятся около 250 тысяч переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.