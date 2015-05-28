На Львовщине в больницу с пищевой инфекцией госпитализированы дошкольники

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины во Львовской области, сегодня, 27 мая, в Червоноградский городской отдел милиции поступило сообщение от заведующей инфекционным отделением городской больницы о том, что в учреждение в течение дня госпитализированы девять детей с пищевой инфекцией. Все дети являются воспитанниками одного из детсадов города. Возраст детей - от четырех до семи лет.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Решается вопрос об открытии уголовного производства.