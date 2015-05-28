В Киеве будет реализован проект «Питьевая вода из-под крана»

Об этом в эфире одного из радиоканалов заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

«Не секрет, что воду у нас чистят хлором, методом из прошлого века. В европейских странах уже давно от этого способа отказались, как от опасного. Поэтому мы реализуем новую программу по очистке воды, пригодной для питья из-под крана, - отметил Кличко. - В ближайшее время мы презентуем запуск проекта, очистное оборудование и проследим, насколько киевляне будут довольны качеством воды. Я на презентации буду лично пить воду из-под крана. На ком же экспериментировать, как не на мэре?», - пошутил Кличко.

Городской голова отметил, что первым районом, где жители получат очищенную по новым технологиям воду, будет Оболонский. «Мы будем постепенно, район за районом подключать киевлян к чистой воде», - отметил Кличко.