На каких пляжах в Киеве можно купаться

В частности, купаться можно в 11 местах: в р. Днепр в парке Дружбы народов (место Черторой), в пруду на р. Горенка в Оболонском районе, озере Вербное (ул. Приозерная), р. Десенка возле острова Долобецкий (пляж «Молодежный»), в г. Днепр у острова Венецианский (пляжи «Детский» и «Золотой»), озере Радуга (ул. Радужная), озере Тельбин (ул. Березняковская), р. Днепр у острова Венецианский («Предмостная Слободка» и «Венеция»), р. Днепр у острова Труханов («Центральный»).

Кроме того, предусмотрен отдых киевлян без возможности купания еще в 14 местах: в заливе Галерная (ул. Набережно-Корчеватская, «Галерная»), возле острова Жуков («Днепровская ривьера»), в восточной части острова Жуков (береговая полоса к югу от залива Старик), в заливе р. Десенка (урочища Вербняки и Моложи), на Осокорках возле Южного моста, в заливе Собачье устье (ул. Приречная), на озере Редькино (ул. Богатырская), в заливе Наталка (ул. Приречная), р. Днепр на ул. Днепровская набережная («Березняки»), р. Десенка («Довбычка», Труханов остров), на озере Лесное (ДВРЗ), на Русановской протоке («Русановская коса» и «Горбачиха»), пруду №14 на р. Нивка (ул. Верховинная).

Также определены 34 водных объектах, где купаться не рекомендуется.

Мэр Киева обязал Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды своевременно подготовить места массового отдыха киевлян на водных объектах, в частности: позаботиться об обустройстве там спортивных, игровых и детских площадок, вместе с ПАО «АК «Киевводоканал» проработать вопрос обеспечения централизованным водоснабжением и канализацией, установить общественные уборные или необходимое количество мобильных туалетных кабин (со своевременным проведением в них ассенизационных мероприятий), провести противомалярийные и противоклещевые мероприятия, принимать меры по предотвращению несанкционированного движения автотранспорта в границах прибрежных защитных полос и т.п.

Коммунальное предприятие «Плесо» должно обеспечить своевременное оформление паспортов пляжей, обследование и очистку дна акватории, надлежащую работу необходимого количества спасательных постов и пунктов оказания первой медицинской помощи, выделить и обустроить места для купания детей.