В Чернигове растет заболеваемость сальмонеллезом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время совещания в горсовете.

Главный санитарный врач города Иван Макаренко сообщил, что за последние 10 дней в областном центре Черниговщины выросла заболеваемость сальмонеллезом – среди госпитализированных в инфекционное отделение городской больницы №2 установлен 21 случай заболевания сальмонеллезом (хотя в среднем за год в городе фиксируют не более 100 случаев сальмонеллеза).

Специалисты отмечают, все случаи не связаны между собой - ни употреблением блюд в заведениях общественного питания, ни одним источником инфекции, поэтому стоит говорить о сезонном повышении заболеваемости, но не вспышке. Заболевшие употребляли продукты питания, приготовленные в домашних условиях – курятину, печень, яйца, приобретенные в разных торговых точках города, блюда с майонезом.

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Городской голова обратился к главному санитарному врачу и начальнику управления горсовета Владимиру Куприяненко с просьбой провести работу с директорами школ, родительскими комитетами, чтобы не допустить случаев отравления во время выпускных вечеров, которые будут отмечаться на выходных.

Макаренко подчеркнул, что СЭС может провести разъяснительную и профилактическую работу, поскольку проверки субъектов предпринимательской деятельности возможны только по их заявлениям.

В Чернигове в этом году насчитывается почти 1600 выпускников.

Справка УНИАН: Сальмонеллез – инфекционное заболевание пищеварительной системы, которое возникает в результате заражения бактериями рода Salmonella и сопровождается выраженной интоксикацией организма. Источником сальмонеллеза может быть домашний скот, птица, некоторые дикие животные.

Микроорганизмы довольно устойчивы к солению и копчению, а при замораживании увеличивают продолжительность срока жизни. Сальмонеллы погибают через 5-10 минут при температуре 70° С. Могут выдерживать некоторое время кипячения, если находятся в толще большого куска мяса. В молоке и мясных продуктах сальмонеллы не только сохраняются, но и активно размножаются, при этом не влияют на вкусовые свойства продуктов.