На Днепропетровщине планируют оздоровить более 184 тысяч школьников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на директора департамента физической культуры и спорта, семьи и молодежи ОГА Александра Пшеничникова.

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По его сведениям, это почти 60% от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Днепропетровской области. Оздоровлением будет охвачено 89,3 тыс. детей (28,8%), летним отдыхом - 95,1 тыс. детей (30,7%).

По словам Пшеничникова, из общей суммы на финансирование летней оздоровительной кампании из областного бюджета планируется выделить 17,7 млн грн, из местных бюджетов - 33,6 млн грн. Кроме того, сумма привлеченных средств составит 19 млн грн.

«Это не окончательная цифра по финансированию летней кампании. Ряд городских и районных советов вносят изменения по увеличению финансирования оздоровительной кампании», - сказал Пшеничников.

Летом в Днепропетровской области планируется оздоровить всех детей льготных категорий – 83,2 тысяч.

Во время летних каникул на территории области будут работать 880 детских учреждений, из них 20 загородных лагерей, 850 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 1 палаточный городок и 10 детских санаториев. Еще 18 летних лагерей и 14 санаториев, принимающих на отдых детей, расположены за пределами Днепропетровской области – в Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Одесской областях.