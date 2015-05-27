В больнице с отравлением остаются 7 посетителей львовского ресторана
11:00, 27 мая 2015Новости регионов
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Во Львове по состоянию на 27 мая в больнице остаются 7 человек, из них один ребенок, которые госпитализированы с отравлением после посещения ресторана.
Состояние всех госпитализированных приближается к удовлетворительному
Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, у 22 человек установлен окончательный диагноз «сальмонеллез». Состояние всех госпитализированных приближается к удовлетворительному.
Продолжается комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
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Как сообщал УНИАН, в течение 12-15 мая во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» было госпитализировано 55 человек, из них 4 ребенка, которые питались в ресторане «Театр пива «Правда» во Львове.
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