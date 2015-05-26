В этом году на Закарпатье планируют оздоровить более 35 тысяч детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления молодежи и спорта Закарпатской ОГА Дениса Мана, оздоровительные и туристические услуги предоставят более 35 тысячам детей, и это немного более 30% от их общего количества. При этом оздоровительными услугами охватят 5,3 тыс. детей, а услугами отдыха - более 30 тысяч.

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В то же время пресс-служба отмечает, что проведение нынешней оздоровительной кампании осложняется из-за ограниченных финансовых возможностей местных бюджетов и роста стоимости путевок в оздоровительные заведения.

«Улучшить ситуацию с финансированием планируют за счет средств из областного бюджета, а также привлечения спонсорских средств и благотворительных заведений и организаций», - отмечается в сообщении.

Приоритетом при оздоровлении остаются дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, талантливые и одаренные школьники. Особое внимание в этом году будет уделено малышам из семей военнослужащих, погибших на востоке страны, из семей мобилизованных бойцов и переселенцев.

По оперативным данным Закарпатской ОГА, летом в области будут работать 26 стационарных оздоровительных учреждений. Кроме этого туристические услуги будут предоставлять 223 лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учебных заведениях области, к занятиям в которых под присмотром педагогов планируется привлечь почти 22 тысячи закарпатских юношей и девушек. В области будет действовать 7 палаточных городков.

В целом, по информации Мана, на нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию в Закарпатской области из всех источников финансирования планируется использовать 17 млн 383,8 тыс. грн, из которых 6 млн 138,7 тыс. грн – средства областного бюджета.