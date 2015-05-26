В Тернопольской области молния убила 36-летнего мужчину
11:36, 26 мая 2015Новости регионов
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Установлено, что 36-летний местный житель работал на собственном приусадебном участке, когда в него ударила молния
Разряд молнии / Фото: the-day-x.ru
В Тернопольской области от разряда молнии погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, трагедия случилась вчера вечером во время урагана в Кременце.
Установлено, что 36-летний местный житель работал на собственном приусадебном участке, когда в него ударила молния.
В результате поражения током он погиб на месте.
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