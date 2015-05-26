В Тернопольской области молния убила 36-летнего мужчину

В Тернопольской области от разряда молнии погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, трагедия случилась вчера вечером во время урагана в Кременце.

Установлено, что 36-летний местный житель работал на собственном приусадебном участке, когда в него ударила молния.

В результате поражения током он погиб на месте.