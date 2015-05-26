За сутки в Луганской области погиб один военный, еще 1 ранен

За вчерашние сутки, 25 мая, в Луганской области погиб один военнослужащий, еще один был ранен из-за обстрела боевиками медицинского автомобиля.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера около 12.00 в Станично-Луганском районе боевики расстреляли медицинский автомобиль "УАЗ"- "таблетка", принадлежащий Вооруженным силам Украины. Диверсионный акт был осуществлен у самой границы с Россией на контролируемой Украиной территории. Медицинский автомобиль с двумя военными ехал из с.Комишное в с.Сизое и попал под автоматный огонь. В результате один военный погиб (мужчина 46 лет), еще один тяжело ранен. Сейчас он находится в больнице.

"В эту местность часто попадают диверсионно-разведывательные группы по территории России. Боевики закладывают фугасы, на которых подорвались уже два военных автомобиля, и осуществляют другие диверсии. Вчера расстреляли медицинскую помощь, их не остановило то, что на автомобиле были специальные разрешающие знаки", - отметил Москаль.