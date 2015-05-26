В Луганской области боевики обстреляли и попытались захватить санитарный автомобиль

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, а неподалёку от Сизого Луганской области обстреляли санитарный автомобиль.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«На Луганском направлении бандиты коварно обстреляли санитарный автомобиль вблизи Сизого. Они пытались захватить его, но наши военные вовремя пришли на помощь и преступники ретировались», - говорится в сообщении.

Также в Луганской области террористы из стрелкового оружия, минометов и гранатометов вели огонь по Крымскому и населенному пункту Золотое-4.

На Мариупольском направлении боевики не прекращали обстрелов Широкино из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия девять раз обстреляли Опытное, а также Пески и шахту Бутовка, говорится в сообщении.

«На Артемовском направлении из минометов обстреляли Золотое. Из автоматического гранатомета - Богуславское. Пулеметы противника вели огонь по Кирово, а БМП преступников обстреливали Стодолище», - сообщает пресс-центр АТО.