Как психологи Штаба Ахметова помогают детям справляться со стрессом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 23 мая, в субботу, в донецком Центре психологической поддержки Гуманитарного штаба Рината Ахметова на «Донбасс Арене» прошли очередные индивидуальные и групповые занятия психологов с детьми.

Каждое занятие со специалистами психологической службы Штаба Рината Ахметова – это непривычные эмоции и впечатления для детей, новые возможности борьбы с собственными тревогами и страхами, а также выхода из подавленного психологического состояния.

На этот раз ребята «путешествовали». Психолог Людмила Кабаченко предложила им пройти увлекательный тест «Путешествие в лес», который помогает лучше узнать себя, окружающий мир и научится мечтать. И самое главное – уметь отвлекаться, когда страшно и тревожно.

«Такие упражнения помогают ребенку чувствовать себя в безопасности с помощью воображения при обстоятельствах, когда он подавлен, волнуется или боится. Мы вместе с ребятами мысленно представляем прогулку по лесу. Они описывают то, что видят во время нее: деревья, цветы, птиц, животных, с которыми «знакомятся». В этой игре единственное правило – фантазировать и не волноваться», – описывает методику Людмила Кабаченко.

На занятиях младшей группы также присутствуют и родители. Специалисты помогают им, прежде всего, разобраться с собственными страхами и стрессом, получше узнать и понять эмоции и состояние своих детей.

На сегодняшний день специалисты донецкого Центра психологической поддержки оказали психологическую помощь более 300 деткам.

Всего с начала работы Психологической службы Штаба Рината Ахметова более 13 тысяч детей разных возрастов, как находящихся в зоне АТО, так и переселенцев в Мариуполе, Киеве, Днепропетровске, Славянске и других городах, получили психологическую помощь.

Напомним, каждую субботу с 10:00 до 14:00 в донецком Центре психологической поддержки Гуманитарного штаба Рината Ахметова на «Донбасс Арене» проходят групповые занятия психологов с детьми в возрасте от 4 до 13 лет.

Для того чтобы принять участие в занятиях, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 099 907 70 04 или по электронной почте psychological-help@i.ua.