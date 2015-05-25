На оккупированных территориях прекратили дезинфицировать воду для населения

Оккупационные власти Перевальска Луганской области прекратили дезинфицировать подаваемую населению воду, поскольку отсутствуют необходимые реагенты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук. «В Перевальске перестали дезинфицировать подаваемую населению воду (отсутствуют необходимые реагенты)», - написал он.

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