На оккупированных территориях прекратили дезинфицировать воду для населения
12:59, 25 мая 2015Новости регионов
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Оккупационные власти Перевальска Луганской области прекратили дезинфицировать подаваемую населению воду, поскольку отсутствуют необходимые реагенты.
В Перевальске перестали дезинфицировать подаваемую населению воду - отсутствуют необходимые реагенты
pennsylvaniafrack.com
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
«В Перевальске перестали дезинфицировать подаваемую населению воду (отсутствуют необходимые реагенты)», - написал он.
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