Во Львове в больнице остаются 17 пострадавших от отравления в ресторане

Об этом сообщили УНИАН в департаменте охраны здоровья Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, в 22 лиц установлен заключительный диагноз «сальмонеллез». Состояние всех госпитализированных приближается к удовлетворительному.

Продолжается комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

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Как сообщал УНИАН, в период с 12 по 15 мая во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом – «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» было госпитализировано 55 человек, из них 4 ребенка, которые питались в ресторации «Театр пива «Правда».