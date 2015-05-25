Во Львове в больнице остаются 17 пострадавших от отравления в ресторане
10:40, 25 мая 2015Новости регионов
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Во Львове понедельник, 25 мая, в больнице остаются 17 человек, из них один ребенок, которые пострадали от отравления после употребления пищи во львовском ресторане «Театр пива «Правда».
В Львовскую инфекционную больницу было госпитализировано 55 человек, из них 4 ребенка, которые питались в ресторации «Театр пива «Правда»
Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в департаменте охраны здоровья Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, в 22 лиц установлен заключительный диагноз «сальмонеллез». Состояние всех госпитализированных приближается к удовлетворительному.
Продолжается комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
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Как сообщал УНИАН, в период с 12 по 15 мая во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом – «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» было госпитализировано 55 человек, из них 4 ребенка, которые питались в ресторации «Театр пива «Правда».
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