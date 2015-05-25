Сумской облсовет утвердил программу противодействия СПИДу

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял 22 мая во время сессии.

Согласно принятому документу, за период от регистрации первого случая ВИЧ-инфекции в 1987 году до 1 января 2015 года в Сумской области зарегистрировано 2 тыс. 309 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 660 человек с заболеванием СПИД. Количество людей, которые живут с ВИЧ и находятся под медицинским наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях области, составляет 1 тыс. 154 человека, показатель распространенности ВИЧ-инфекции – 101,6 человека на 100 тыс. населения (Украина – 323,7), у 322 человек, живущих с ВИЧ, болезнь достигла конечной стадии – СПИДа. Показатель распространенности СПИДа составляет 28,3 человека на 100 тыс. населения (Украина – 75,2). За период наблюдения с 1987 г. до 1 января 2015 г. 184 человека умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом.

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В то же время в результате выполнения областной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2010-2013 гг. наблюдается тенденция к стабилизации эпидемической ситуации. В частности, стабилизировался показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (18,4 на 100 тыс. населения в 2010 г. и 17,9 на 100 тыс. населения в 2014 г.), уменьшилась доля случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией в возрастной группе 15-24 года среди всех впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Почти в 10 раз (с 25% в 2003 г. до 2,4% в 2011 г.) удалось снизить показатель частоты передачи ВИЧ от матери к ребенку.

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Целью принятой программы является снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа, предоставление качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции, в первую очередь, представителям групп повышенного риска что касается инфицирования ВИЧ, услуг по лечению, медицинской помощи, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, в рамках реформирования системы здравоохранения.

Задачи и мероприятия Программы объединены в 5 разделов: организационные задачи; профилактические задачи; лабораторная диагностика, обеспечение качества исследований; лечение больных ВИЧ-инфекцией/СПИД; задачи по уходу и поддержке.

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств государственного, областного, районных и городских бюджетов, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также других источников, не запрещенных законодательством.