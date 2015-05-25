Сумской облсовет утвердил программу противодействия СПИДу

11:07, 25 мая 2015
Новости регионов
92

Сумской областной совет утвердил областную целевую социальную программу противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2015-2018 годы с объемом финансирования 50 миллионов 885,7 тысячи гривен.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял 22 мая во время сессии.

Согласно принятому документу, за период от регистрации первого случая ВИЧ-инфекции в 1987 году до 1 января 2015 года в Сумской области зарегистрировано 2 тыс. 309 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 660 человек с заболеванием СПИД. Количество людей, которые живут с ВИЧ и находятся под медицинским наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях области, составляет 1 тыс. 154 человека, показатель распространенности ВИЧ-инфекции – 101,6 человека на 100 тыс. населения (Украина – 323,7), у 322 человек, живущих с ВИЧ, болезнь достигла конечной стадии – СПИДа. Показатель распространенности СПИДа составляет 28,3 человека на 100 тыс. населения (Украина – 75,2). За период наблюдения с 1987 г. до 1 января 2015 г. 184 человека умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом.

Читайте такжеУкраина получит от Глобального фонда более 133 млн долларов на борьбу со СПИДом и туберкулезом

В то же время в результате выполнения областной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2010-2013 гг. наблюдается тенденция к стабилизации эпидемической ситуации. В частности, стабилизировался показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (18,4 на 100 тыс. населения в 2010 г. и 17,9 на 100 тыс. населения в 2014 г.), уменьшилась доля случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией в возрастной группе 15-24 года среди всех впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Почти в 10 раз (с 25% в 2003 г. до 2,4% в 2011 г.) удалось снизить показатель частоты передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Читайте такжеВИЧ-инфекция мутирует и ослабевает - ученые

Целью принятой программы является снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа, предоставление качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции, в первую очередь, представителям групп повышенного риска что касается инфицирования ВИЧ, услуг по лечению, медицинской помощи, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, в рамках реформирования системы здравоохранения.

Задачи и мероприятия Программы объединены в 5 разделов: организационные задачи; профилактические задачи; лабораторная диагностика, обеспечение качества исследований; лечение больных ВИЧ-инфекцией/СПИД; задачи по уходу и поддержке.

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств государственного, областного, районных и городских бюджетов, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter