Черниговщина: после посещения кафе 11 людей попали в инфекционку

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 мая в оперативную службу ГСЧС Украины поступила информацию о том, что в течение 16-17 мая в пгт Варва в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция госпитализированы 11 человек, которые употребляли блюда в кафе «Зодиак».

Госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Происшествие находится на контроле Управления ГСЧС в Черниговской области.