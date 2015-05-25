Черниговщина: после посещения кафе 11 людей попали в инфекционку
09:12, 25 мая 2015Новости регионов
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В Черниговской области с кишечной инфекцией госпитализированы 11 человек, которые употребляли блюда в одном кафе.
Госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести
Фото: УНИАН
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 мая в оперативную службу ГСЧС Украины поступила информацию о том, что в течение 16-17 мая в пгт Варва в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция госпитализированы 11 человек, которые употребляли блюда в кафе «Зодиак».
Госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Происшествие находится на контроле Управления ГСЧС в Черниговской области.
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