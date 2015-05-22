В Черниговском военном госпитале пролечились более 1400 участников АТО

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины лечение в госпитале прошли 1408 военнослужащих.

Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко сообщил, что в военном госпитале продолжают курс лечения раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые были переведены и доставлены в военно-медицинское учреждение из лечебных учреждений зоны проведения АТО.

"Раненые военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами и вещами. Сегодня в лечебном учреждении находятся 23 бойца - участника АТО в Донецкой и Луганской областях", - отметил Слесаренко. Он также добавил, что в военном госпитале функционирует вся необходимая диагностическая и лечебная аппаратура, а коллектив медицинского учреждения продолжает выполнять свою основную задачу - спасать жизнь украинским воинам.