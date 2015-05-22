Во Львове в больнице остаются 30 пострадавших в результате отравления в ресторане

Во Львове 22 мая в больнице остаются 30 человек, в том числе двое детей, которые пострадали от отравления после употребления пищи в львовском ресторане «Театр пива «Правда».

Об этом сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 20 пострадавшим установлен окончательный диагноз «сальмонеллез».

Продолжается комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в период с 12 по 15 мая во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом – «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 55 человек, в том числе 4 ребенка, которые питались в ресторане «Театр пива «Правда».