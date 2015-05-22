В результате обстрела Авдеевки боевиками ранены две женщины
09:29, 22 мая 2015Новости регионов
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Уже 27 прямых попаданий на территорию Авдеевского коксохима, а также железнодорожного депо
Поступила информация о ранении двух женщин в Авдеевке / Фото: УНИАН
Боевики обстреливают Авдеевку из 120-мм минометов, по предварительной информации, ранены две женщины.
Об этом сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Боевики обстреливают Авдеевку из 120-мм минометов. Уже 27 прямых попаданий на территорию Авдеевского коксохима, а также железнодорожного депо. Предварительно поступила информация о ранении двух женщин", - отметил он.
По его словам, обстрел продолжается, следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции выехала на место происшествия.
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