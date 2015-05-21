В Виннице годовалая девочка выпала с 5-го этажа и осталась живой
12:00, 21 мая 2015Новости регионов
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В Виннице годовалый ребенок госпитализирован в больницу после падения с пятого этажа дома.
Каретой скорой медицинской помощи девочку доставили в реанимационное отделение областной детской больницы с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, скелетные травмы».
Фото: УНИАН
Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Винницкой области.
По сообщению, 20 мая в 19:24 винницким спасателям поступило сообщение о том, что в областном центре на ул. Иванова произошел несчастный случай с ребенком.
Как стало известно, годовалая девочка выпала с 5-го этажа жилого дома.
Каретой скорой медицинской помощи девочку доставили в реанимационное отделение областной детской больницы с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, скелетные травмы».
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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