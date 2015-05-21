В Виннице годовалая девочка выпала с 5-го этажа и осталась живой

Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Винницкой области.

По сообщению, 20 мая в 19:24 винницким спасателям поступило сообщение о том, что в областном центре на ул. Иванова произошел несчастный случай с ребенком.

Как стало известно, годовалая девочка выпала с 5-го этажа жилого дома.

Каретой скорой медицинской помощи девочку доставили в реанимационное отделение областной детской больницы с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, скелетные травмы».

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.