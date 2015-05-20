В Одессе вооруженный мужчина взял в заложники двух работниц аптеки, требуя лекарства для матери

В Одессе вооруженный мужчина взял в заложники двух работниц аптеки, требуя лекарства для больной матери.

Как сообщила УНИАН старший инспектор по связям с общественностью Одесского городского управления МВД Татьяна Хмельницкая, сегодня в 14.30 в милицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая применением оружия, захватил в заложники двух работников аптеки на улице Пантелеймоновской.

На место происшествия выехали сотрудники милиции и уговорили правонарушителя отпустить заложников в обмен на одного из правоохранителей.

По словам Хмельницкой, в аптеку вместо женщин зашел заместитель начальника Главного управления МВД в Одесской области полковник милиции Дмитрий Головин.

«Нарушитель сказал, что ему необходимы лекарства для больной матери. Во время переговоров с мужчиной полковник убедил его проехать в райотдел, чтобы разобраться в ситуации. Сейчас устанавливается причина, подтолкнувшая мужчину к совершению правонарушения», - рассказала Хмельницкая.

Она добавила, что задержанному проведут ряд экспертиз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, по данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.147 (захват заложников).

Оружие (пистолет) изъято и направлено на экспертизу. Решение об открытии еще одного уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием будет принято после завершения экспертизы.

Как сообщил начальник ГУМВД области Иван Катеринчук, аптека, в которой были взяты заложники, находится на территории торгового центра «Новый Привоз». «При проведении оперативной комбинации преступник был схвачен и обезврежен. Правоохранители действовали четко и профессионально, никто из присутствующих не пострадал», - сказал начальник ГУМВД. На время проведения операции из других магазинов торгового центра были эвакуированы все продавцы и посетители.

Продолжается следствие.