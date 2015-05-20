Львовщина: за сутки двое женщин пострадали от укусов змей

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в селе Сопит Сколевского района от укуса змеи в руку пострадала 76-летняя местная жительница, в этот же день в селе Красное Турковского района от укуса змеи в ногу пострадала 32-летняя местная жительница.