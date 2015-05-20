Львовщина: за сутки двое женщин пострадали от укусов змей

12:22, 20 мая 2015
Новости регионов
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Во Львовской области за минувшие сутки две жительницы области, пострадавшие от укусов змей, госпитализированы в реанимационное отделение Сколевской районной больницы.

капельница / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в селе Сопит Сколевского района от укуса змеи в руку пострадала 76-летняя местная жительница, в этот же день в селе Красное Турковского района от укуса змеи в ногу пострадала 32-летняя местная жительница.

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