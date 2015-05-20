В больнице остаются 33 пострадавших от отравления во львовском ресторане

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 20 мая, на стационарном лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 33 человека, в том числе 2 ребенка. Состояние 3 пациентов - средней тяжести, 30 - приближается к удовлетворительному.

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Продолжается комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в период с 12 по 15 мая во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом – «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 55 человек, в том числе 4 ребенка, которые питались в ресторане «Театр пива «Правда».