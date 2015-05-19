В Одессе в квартире выявлено 5 банок с радиоактивным веществом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 18 мая в службу спасения «101» поступило сообщение от горожанки о том, что в ее в квартире, по проспекту Шевченко 10/1, обнаружены неизвестные стеклянные банки, на которых пометка – «радиация».

Отделение радиационно-химической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения провело замеры радиационного фона помещения. Установлено, что вышеназванные банки являются источниками излучения с превышением допустимой нормы. Проведены мероприятия по их изъятию для дальнейшей утилизации. Обстоятельства происшествия выясняются.