Во Львове в больнице остаются 42 пострадавших от отравления в ресторане

Во Львове по состоянию на понедельник, 18 мая, в больнице остаются 42 человека, из них четверо детей, которые пострадали от отравления после употребления пищи во львовском ресторане «Театр пива «Правда».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 18 мая, из стационара Львовской областной инфекционной больницы выписали 13 пострадавших по их требованию. На стационарном лечении остаются 42 человека, из них четверо детей. Из числа госпитализированных 24 пациента находятся в состоянии средней тяжести, у 18 человек состояние приближается к удовлетворительному. У 8 пациентов диагностирован сальмонеллез.

Продолжается комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в период с 12 по 15 мая во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом – «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 55 человек, из них 4 ребенка, которые питались в ресторации «Театр пива «Правда».