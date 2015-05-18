Львовщина: девочку ударило электротоком во время селфи - состояние тяжелое

12:51, 18 мая 2015
Новости регионов
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Во Львовской области 13-летняя девочка пострадала от разряда электрического тока высоковольтной линии при попытке сфотографировать себя на крыше железнодорожного вагона.

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 17 мая в 19:50 в реанимационное отделение Бродовской районной больницы с диагнозом «ожоги электрическим током» была госпитализирована 13-летняя жительница села Смольное Бродовского района, которая во время фотографирования себя на железнодорожном вагоне была поражена электрическим током высоковольтной линии.

В настоящее время состояние пострадавшей тяжелое. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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