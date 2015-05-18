Сумщина: диаспора передала реанимобиль для пограничников, служащих в АТО

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Роман Ткач, машина 14 мая прибыла из-за границы. "Украинская община Германии и Скандинавии подарила его общественной организации «Инициатива Е+» (Киев), которая, в свою очередь, через Сумскую центральную районную больницу передала его пограничникам. Мероприятие состоялось возле Сумской районной администрации с участием ее председателя Игоря Кривозуба, начальника Сумского отряда полковника Дмитрия Ильчинского, волонтера общественной организации «Инициатива Е+» Валентины Варавы, представителей Сумской ЦРБ и волонтерского центра общественной организации «Самооборона Сумщины». Волонтеры дооборудовали реанимобиль необходимым медицинским оборудованием. Он соответствует всем требованиям и существенно улучшит состояние медицинского обеспечения стражей границы в зоне проведения АТО", - сказал Ткач.

По его информации, автомобиль в сопровождении волонтеров отправился в одного из боевых подразделений пограничников, которое выполняет задачи по обеспечению правопорядка на государственной границе в зоне АТО. Начальник отряда полковник Ильчинский поблагодарил волонтеров, медиков и руководство Сумского района за этот благотворительный проект.