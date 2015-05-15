В столице будет проводиться День здоровья

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 76 из 99 присутствующих в зале депутатов.

Депутаты поручили КГГА осуществить соответствующие организационно-правовые меры по обеспечению выполнения этого решения.

День – 7 апреля – был выбран для празднования в честь дня создания Всемирной организации здравоохранения.

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Проект решения инициирован Фондом волонтеров Украины.

«В условиях критического состояния здоровья населения, недостаточного финансирования здравоохранения, и нерационального его распределения (большая часть его используется на лечение болезней, а не на профилактику), актуализируется значение пропаганды здорового образа жизни и практического значения вовлечения в него как можно большего количества людей. Празднование Международного дня привлечет внимание общественности к этим проблемам», - говорится в документе.