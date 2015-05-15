В Киеве 17 мая можно будет бесплатно пройти медицинское обследование
16:26, 15 мая 2015Новости регионов
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В Киеве в рамках оздоровительно-информационной акции, посвященной Всеукраинскому дню борьбы с гипертонией, 17 мая возле столичной мэрии можно будет бесплатно проконсультироваться у врача, сделать электрокардиограмму, измерить давление и уровень сахара в крови.
Консультировать будут людей врачи-кардиологи и врачи-санологи.
Фото: УНИАН
Как сообщает пресс-служба КГГА, продлится акция с 13.00 до 16.00.
Целью мероприятия является просветительская работа среди населения по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и здорового образа жизни.
Консультировать людей будут врачи-кардиологи и врачи-санологи.
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