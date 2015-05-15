У пострадавших от отравления в ресторане Львова обнаружен сальмонеллез

У пострадавших в результате отравления после посещения львовского ресторана «Театр пива «Правда» медики обнаружили сальмонеллез.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, первые результаты исследований показали наличие сальмонеллеза уже у 8 пострадавших.

Также в департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации сообщили, что по состоянию на 15 мая число пострадавших после посещения львовского ресторана продолжает увеличиваться, и в настоящее время во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» госпитализированы 52 человека, из них - 4 детей.