У пострадавших от отравления в ресторане Львова обнаружен сальмонеллез
11:22, 15 мая 2015Новости регионов
214
В настоящее время во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» госпитализированы 52 человека, из них - 4 детей
Госпитализированы 52 человека, из них - 4 детей / Фото: УНИАН
У пострадавших в результате отравления после посещения львовского ресторана «Театр пива «Правда» медики обнаружили сальмонеллез.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, первые результаты исследований показали наличие сальмонеллеза уже у 8 пострадавших.
Также в департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации сообщили, что по состоянию на 15 мая число пострадавших после посещения львовского ресторана продолжает увеличиваться, и в настоящее время во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» госпитализированы 52 человека, из них - 4 детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter