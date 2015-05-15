В Житомирской области насчитывается более 7 тыс. вынужденных переселенцев

В Житомирскую область на сегодня прибыли 7 тис.182 вынужденных переселенцев из оккупированного Крыма и зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте социальной защиты Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в настоящее время на временное проживание из восточных областей Украины в Житомирскую область прибыло 7182 человека. В частности, из Донецкой и Луганской областей прибыло 6872 человека, из Крыма - 310 человек.

Все переселенные граждане обеспечены временным жильем, медицинским обслуживанием, продуктами питания и товарами первой необходимости, уверяют в ОГА.

В соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о постановке на учет лица, перемещается с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 № 509, местными управлениями труда и социальной защиты населения учтено 5520 внутренне перемещенных семей (8808 человек).

Ежемесячная адресная помощь назначена 5096 семьям (8217 лицам), которые имеют право на нее.

С октября 2014 года по апрель 2015 года переселенцам выплачено адресной помощи на общую сумму 25,5 млн грн, в том числе 18,2 млн грн - с начала года.