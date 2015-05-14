Ректор Одесского медуниверситета связывает нападение на себя с нарушениями, вскрытыми в НАМН

Ректор Одесского национального медицинского университета Валерий Запорожан связывает нападение на себя с нарушениями, вскрытыми при его участии в Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Запорожан сообщил сегодня на брифинге в больнице, где он проходит лечение после того, как его избили неизвестные.

Ректор отметил, что проявил принципиальность в ряде экономических вопросов, из-за чего произошли разногласия «с некоторыми людьми» и вскрытие ряда нарушений.

«Я поддержал замминистра в борьбе с коррупцией, в вопросах реформирования медицинской науки в Украине, в переводе на гранты многих проектов… В своих расследованиях мы достигли некоторых успехов, после которых случился инцидент», - сказал Запорожан.

Он предполагает, что неизвестные, напавшие на него вчера на территории вуза, намеревались нанести смертельное ранение, но он успел уклониться от удара битой. «Я это понимаю, как врач», - отметил ректор.

Проректор Одесского национального медуниверситета Владлена Дубинина сообщила УНИАН, что хорошо осведомлена о деятельности Запорожана непосредственно в университете. Она утверждает, что потерпевший всегда вежлив, корректен со всеми в общении.

«Я представить не могу, что нападение может быть связано с его работой в родном вузе. В последнее время он много времени проводил в Киеве. И я не исключаю, что нападение может быть связано с работой Валерия Николаевича в столице», - сказала Дубинина.

В настоящее время состояние ректора стабилизировалось. У него ушиб головного мозга, ушибы плеча, ног и т. д.

Как сообщал УНИАН, 13 мая утром в Одессе неизвестные избили депутата областного совета, ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана. Нападение произошло, когда ректор выходил из спортивного зала, расположенного на территории вуза – в центре города.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Справка УНИАН. Доктор медицинских наук, академик Валерий Запорожан возглавляет Одесский национальный медицинский университет с 1994 года. Является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным изобретателем Украины, полным кавалером ордена «За заслуги» трех степеней.