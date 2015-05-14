Количество людей, которые отравились в ресторане Львова, возросло до 37

Об этом сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 11.00 14 мая 7 человек выписаны из стационара по их требованию. В данное время в больнице остаются 30 человек, в том числе 4 детей. Состояние 8 человек ближе к удовлетворительному, 22 – средней тяжести.

При сборе эпиданамнеза установлено, что все заболевшие 10-12 мая питались в ресторане «Театр пива «Правда».

Как проинформировали УНИАН в Львовской областной инфекционной больнице, среди пострадавших в результате отравления 1 гражданин Турции, жители Киева и Львова, Днепропетровской и Житомирской областей, а также работники ресторана «Театр Пива «Правда».

Как сообщал УНИАН, в Галицкий райотдел милиции Львова 13 мая около 22.00 поступило сообщение от диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи о госпитализации в одну из львовских больниц 28 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Установлено, что все пациенты накануне питались в ресторане „Театр пива „Правда” в центре Львова.

По факту массового отравления людей правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Уже назначен ряд экспертиз, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.