В Тернополе мужчина, которому вызвали "скорую", напал на врачей

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, о краже автомобиля скорой помощи сообщила в горотдел милиции жительница Тернополя вчера около 22.30.

Женщина заявила, что транспортом завладел ее сын. Правоохранители установили, что жительница Тернополя вызвала «скорую», поскольку у нее возник конфликт с сыном и она хотела, чтобы его госпитализировали в психоневрологическую больницу.

Карета «скорой» приехала по указанному адресу и припарковалась у подъезда. В этот момент из дома выбежал мужчина, держа в обеих руках что-то похожее на ножки от стола. Он был недоволен тем, что его хотят забрать, начал угрожать врачам и водителю, выгнал их из автомобиля.

Убегая, водитель «скорой» оставил ключи в замке зажигания. Этим воспользовался мужчина. Он сел за руль, включил аварийную сигнализацию и уехал от дома. Вора преследовали два автомобиля Госавтоинспекции.

Беглец не реагировал на сирены и призывы остановиться. Не остановило злоумышленника и то, что на одной из ям он пробил колесо. Задержали мужчину в районе ул. Бродовская, которая ведет в пригородное село Белая.

Сейчас мужчина проходит медобследование в психоневрологической больнице.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по ст. 289 ч. 1 УКУ – незаконное завладение транспортным средством.