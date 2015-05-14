Во Львове в ресторане 28 человек отравились едой

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, на протяжении 12-13 мая во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом – пищевая токсикоинфекция госпитализированы 28 человек, в том числе четверо детей в возрасте до 18 лет и один гражданин Турции, которые употребляли пищу в ресторане “Театр пива “Правда”.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, 13 мая в 10.50 диспетчер Львовского областного медицинского центра получила сообщение, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в послеобеденное время 12 мая начали поступать больные с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция». При сборе эпиданамнеза было установлено, что все заболевшие 11 мая питались в одном из ресторанов города на площади Рынок и употребляли куры-гриль, картофель по-домашнему, блюда из рыбы и блюда с заварным кремом. Среди пострадавших - четверо детей.

Ситуацию относительного возможного отравления людей в результате употребления продуктов питания в ресторане Львова сейчас изучают специалисты. Всем госпитализированным пациентам проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

По состоянию на утро 14 мая госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.