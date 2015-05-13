200 тысяч детских наборов от Штаба Ахметова получили малыши до 2-х лет из Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, по состоянию на 12 мая 2015 года, Штаб выдал семьям с детьми до 2-х лет, которые проживают в Донецкой и Луганской областях, и вынужденным переселенцам из Донбасса 201 469 детских наборов. Выдача производится с августа 2014 года, когда на Донбасс была отправлена первая колонна Гуманитарного рейса Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей.

За этот период гуманитарная помощь бесплатно раздавалась в более чем 60 пунктах выдачи Штаба Ахметова, как на подконтрольной Украине территории, так и в зоне АТО, и в городах на линии соприкосновения.

На неподконтрольных территориях с августа 2014 года по май 2015 года было выдано 173 953 детских набора.

Семьи из населенных пунктов на линии соприкосновения получили 5 038 детских наборов.

Семьи-переселенцы с детьми до 2-х лет из Донбасса, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, получили 22 478 детских наборов.

Детские наборы от Штаба Рината Ахметова по составу делятся на 2 категории в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 1 года, и от 1 до 2 лет. В наборы входят детские овощные и фруктовые пюре, детские каши и смеси, манная крупа, овсяные хлопья.

«В зоне АТО находится более 40 тысяч детей возрастом от 0 до 2-х лет. С середины октября 2014 года по инициативе Рината Ахметова была запущена программа «Поможем детям», в рамках которой Штаб совместно с волонтерами ФК «Шахтер» выдает детские наборы. Помощью охвачены практически все дети этого возраста на неподконтрольных территориях. Всего за время работы Штаб выдал более 200 тысяч детских наборов для маленьких жителей Донбасса как на подконтрольных Украине территориях, так и в зоне АТО. Наши детские наборы, в которые входит детское питание хорошего качества от украинских производителей, позволяют обеспечить необходимый рацион даже новорожденного ребенка. Эта программа помощи нашим маленьким землякам очень важна для Рината Ахметова, для Гуманитарного штаба. Мы понимаем, насколько сложно родить и "поднять" ребенка во время войны. Мы надеемся, что наши наборы помогут малышам вырасти здоровыми в мирном и счастливом Донбассе», - рассказала координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

На текущей неделе 2 колонны 19-го Гуманитарного рейса доставят в Донецк и Мариуполь продукты для формирования еще 17 тысяч детских наборов.

Всего в течение мая Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс продукты для формирования 42 тысяч детских наборов для семей с детьми до 2-х лет из Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.