Автоколонна с наборами выживания от Штаба Ахметова отправилась в Мариуполь

Утром 13 мая из Днепропетровска в Мариуполь выехала первая майская автоколонна 19-го Рейса Рината Ахметова с продуктами для переселенцев на подконтрольных Украине территориях Донбасса и жителей городов на линии соприкосновения, сообщили УНИАН в пресс-службеГуманитарного Штаба Рината Ахметова.

22 большегрузных автомобиля везут 440 тонн продуктов для обновленных наборов выживания: сахар, крупы, горох, мука, овсяные хлопья, макароны, подсолнечное масло, сгущенное молоко, соль, консервы из сардины, паштет, детские овощные и фруктовые пюре, детские каши и смеси, овсяные хлопья, манная крупа.

Эта доставка продуктов позволит волонтерам уже на складе в Мариуполе сформировать 30 тысяч наборов выживания для взрослых и 6 тысяч детских наборов.

«Помощь от штаба Рината Ахметова, которая сегодня отправляется в Мариуполь, предназначена переселенцам и жителям городов на линии соприкосновения, в которых не финансируются бюджетные выплаты. Тем, кто больше всего нуждается в помощи. Ежемесячно таким людям Гуманитарный Штаб выдает 50 тысяч наборов в 32 городах и районах Донецкой и Луганской областей подконтрольных Украине», – прокомментировал отправку колонны Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба Ахметова.

Всего в мае Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс продукты для формирования 350 тысяч наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 12 мая 2015 года, почти 3 млн. продуктовых наборов уже выдано взрослым мирным жителям Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.