Одещина: всех школьников-переселенцев обеспечат оздоровительным отдыхом

В Одесской области всех детей-переселенцев школьного возраста обеспечат летним оздоровительным отдыхом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил и. о. начальника управления по делам семьи и молодежи Одесской областной государственной администрации Андрей Яцеленко. По его словам, в регионе официально зарегистрировано 6 тыс. детей, прибывших из зоны проведения антитеррористической операции, из которых школьного возраста – 2782 ребенка.

«Все дети из АТО, по желанию их родителей, будут обеспечены отдыхом за государственный счет, за счет областного или местного бюджета. Данные средства предусмотрены», - заявил Яцеленко. Он добавил, что с 1 июня в регионе будет работать детских 55 лагеря и санатория, которые способны за 1 смену принять 18 тыс. детей.

Всего в области проживает 440 тыс. детей, из которых 245 тыс. школьников. Областные власти намерены оздоровить в текущем сезоне 144313 детей школьного возраста.