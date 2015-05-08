Соцсети разрушают браки, показал опрос

Специалисты из юридической фирмы Slater and Gordon Lawyers говорят: всего пять лет назад Facebook редко становился причиной разводов. Сейчас все изменилось, и многие клиенты решают расторгнуть брак из-за социальных сетей. По данным опроса, каждый седьмой британец подумывал о разводе, потому что его партнер проводил слишком много времени в соцсетях, передает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Почти половина респондентов втайне проверяла аккаунт партнера на Facebook. Каждый пятый опрошенный ссорился из-за социальной сети со своей второй половиной. Почти 25% супружеских пар, по крайней мере, один раз в неделю ругались с супругом из-за Facebook.

Около 17% нашли какую-то информацию о партнере в Интернете и ежедневно ссорились с ним по этой причине. Более 58% людей знали логин и пароль своего партнера. Такие респонденты заходили на страницу возлюбленного, чтобы выяснить, с кем он общался. Также их интересовало, был ли партнер честен с ними.