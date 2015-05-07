В Киеве состоится благотворительный аукцион для сбора средств на лечение детей с болезнями сердца

В Киеве в мае состоится благотворительный аукцион для сбора средств на приобретение медицинского оборудования для лечения детей с болезнями сердца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, аукцион состоится в рамках проекта «Искусство ради жизни».

12 мая в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Художественный Арсенал» откроется выставка «Искусство ради жизни», на которой киевлянам и гостям города представят работы 70 современных украинских художников, которые ради благотворительной цели предоставили свои произведения. Выставка продлится до 18 мая. Итогом выставки станет благотворительный аукцион «Искусство ради жизни», средства от которого передадут в Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии с целью приобретения кардиологического УЗ аппарата EPIQ-7 и реанимационного места для малышей.

Организаторами выставки выступили: Благотворительный фонд Бориса Ложкина, НКХМК «Художественный Арсенал», совместно с арт-центром «Я Галерея», аукционный дом «Золотое сечение».

В рамках выставки также представят фотоисторию Марии Павленко в трех частях о детях, пациентах центра, с врожденными или приобретенными пороками сердца.

В КГГА отмечают, что Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины является уникальным медицинским учреждением, где проводится диагностика, лечение и хирургическая коррекция сложных врожденных пороков сердца и сосудов. По количеству хирургических операций в 2014 году Центр является лидером среди аналогичных учреждений Европы.

Кардиологический УЗ аппарат EPIQ-7 является современным универсальным кардиологическим УЗ-аппаратом, аналога которого в отношении точности диагностики сердца и сосудов нет в мире. С его помощью можно проводить обследование беременных женщин, новорожденных, детей и взрослых на одинаково высоком качественном уровне. Использование аппарата EPIQ-7 позволит ежегодно на более качественном уровне проводить диагностику более 10 тыс. пациентов, что на 20% больше, чем при использовании имеющихся аппаратов.