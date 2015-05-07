Врачи одесского Военно-медицинского центра в полевых условиях оказали помощь более 7,5 тыс. раненых

Врачи Военно-медицинского клинического центра Южного региона (Одесса) в полевых условиях оказали помощь более 7,5 тыс. раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, сославшись на информацию полковника медицинской службы, начальника центра Владимира Майданюка.

По его информации, за время проведения антитеррористической операции в Одессу было доставлено более 3,5 тыс. военнослужащих ВСУ и других военных формирований Украины. Сейчас на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона находится более 150 участников АТО.

По словам Майданюка, в зависимости от характера заболевания и ранения всем предоставляется соответствующая высококвалифицированная медицинская помощь. Специалисты отделения травматологии и других структурных подразделений хирургического профиля осуществили около 2 тыс. хирургических операций.